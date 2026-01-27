Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    Азербайджан и Туркменистан обсудили наращивание морских грузоперевозок

    Инфраструктура
    • 27 января, 2026
    • 20:30
    Азербайджан и Туркменистан обсудили наращивание морских грузоперевозок

    В Баку состоялась рабочая встреча делегации Туркменистана во главе с директором Туркменбашинского международного морского порта Парахатом Джумаевым с директором ООО "Бакинский международный морской порт" Эльдаром Салаховым.

    Как передает Report со ссылкой на МИД Туркменистана, стороны обсудили перспективы увеличения грузопотоков через порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца.

    В ходе встречи было подчеркнуто, что Туркменистан и Азербайджан последовательно укрепляют стратегическое партнерство, уделяя особое внимание развитию логистики между портами Туркменбаши и Баку (Алят). В частности, обсуждались меры по наращиванию грузопотока через Каспийское море, расширению транспортных связей и развитию Среднего коридора в условиях роста взаимного товарооборота.

    Также стороны отметили, что за последние годы был достигнут значительный прогресс в сфере упрощения трансграничных и таможенных процедур, а снижение тарифов на морские и железнодорожные услуги способствовало росту мультимодальных перевозок и увеличению транзитной контейнерной перевалки.

    "Стороны также обсудили вопросы, связанные с развитием международного транзитно-транспортного коридора Каспийское море – Черное море, включая перспективы увеличения грузоперевозок через порты Туркменбаши, Баку, Поти, Батуми и Констанца. Было отмечено значение активизации сотрудничества со всеми заинтересованными партнерами, в том числе с Европейским союзом. Подчеркнув глобальный характер и широкие перспективы данного коридора, участники встречи также рассмотрели вопросы налаживания эффективного информационного обмена", - говорится в сообщении.

    Азербайджан Туркменистан порты туркменбаши Баку Алят Поти Батуми грузоперевозки Эльдар Салахов Парахат Джумаев
