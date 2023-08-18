Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в области аэронавигации

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и Главное Управление Государственных Аэропортов Турции (DHMI) в Стамбуле подписали соглашение о создании региональной платформы по Координации безопасности аэронавигации провайдеров аэронавигационного обслуживания SO

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и Главное Управление Государственных Аэропортов Турции (DHMI) в Стамбуле подписали соглашение о создании региональной платформы по Координации безопасности аэронавигации провайдеров аэронавигационного обслуживания SOCEA для обеспечения безопасности полетов воздушной навигации между Европой и Азией.

Как передает Report со ссылкой на пресс-служба ЗАО, инициаторами создания платформы SOCEA являются AZAL и DHMI.

Соглашение было подписано директором УВД "Азераэронавигация" AZAL Фарханом Гулиевым и генеральным директором DHMI Турции Гусейном Кескином.

Это соглашение стало результатом сотрудничества между AZAL и DHMI в рамках программы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией. Оно подчеркивает стремление обеспечить безопасность полетов в регионе и сотрудничество в авиационной отрасли двух стран.

Международная платформа аэронавигационного сотрудничества SOCEA предназначена для разработки и внедрения региональной стратегии обеспечения безопасности полетов, а также содействия сотрудничеству между провайдерами аэронавигационного обслуживания в регионе, учредителями и первыми членами которой являются Турция и Азербайджан.

SOCEA также будет способствовать эффективному внедрению систем управления безопасностью организации воздушного движения в регионе, применению подхода оценки рисков для управления безопасностью полетов на региональном уровне, а также продвижению модернизации и стандартизации процесса цифровизации отрасли.