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Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в области аэронавигации

Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в области аэронавигации ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и Главное Управление Государственных Аэропортов Турции (DHMI) в Стамбуле подписали соглашение о создании региональной платформы по Координации безопасности аэронавигации провайдеров аэронавигационного обслуживания SO
Инфраструктура
18 августа 2023 г. 16:46
Азербайджан и Турция развивают сотрудничество в области аэронавигации

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) и Главное Управление Государственных Аэропортов Турции (DHMI) в Стамбуле подписали соглашение о создании региональной платформы по Координации безопасности аэронавигации провайдеров аэронавигационного обслуживания SOCEA для обеспечения безопасности полетов воздушной навигации между Европой и Азией.

Как передает Report со ссылкой на пресс-служба ЗАО, инициаторами создания платформы SOCEA являются AZAL и DHMI.

Соглашение было подписано директором УВД "Азераэронавигация" AZAL Фарханом Гулиевым и генеральным директором DHMI Турции Гусейном Кескином.

Это соглашение стало результатом сотрудничества между AZAL и DHMI в рамках программы по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Турцией. Оно подчеркивает стремление обеспечить безопасность полетов в регионе и сотрудничество в авиационной отрасли двух стран.

Международная платформа аэронавигационного сотрудничества SOCEA предназначена для разработки и внедрения региональной стратегии обеспечения безопасности полетов, а также содействия сотрудничеству между провайдерами аэронавигационного обслуживания в регионе, учредителями и первыми членами которой являются Турция и Азербайджан.

SOCEA также будет способствовать эффективному внедрению систем управления безопасностью организации воздушного движения в регионе, применению подхода оценки рисков для управления безопасностью полетов на региональном уровне, а также продвижению модернизации и стандартизации процесса цифровизации отрасли.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Türkiyə ilə aeronaviqasiya sahəsində əməkdaşlığı inkişaf etdirir

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