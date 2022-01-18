Азербайджан и Турция интегрируют системы страхования “Зеленой карты"

Интеграция систем Государственного таможенного комитета (ГТК) и Бюро обязательного страхования (БОС) внесет свой вклад в решение проблемы, связанной с продажей поддельных договоров “Зеленой карты”.

Интеграция систем Государственного таможенного комитета (ГТК) и Бюро обязательного страхования (БОС) внесет свой вклад в решение проблемы, связанной с продажей поддельных договоров “Зеленой карты”.

Как сообщает Report, об этом заявил сегодня исполнительный директор Бюро обязательного страхования Рашад Ахмедов на пресс-конференции по случаю завершения интеграции систем ГТК и БОС по договорам "Зеленой карты".

“В последнее время в БОС поступает много информации о продаже поддельных “Зеленых карт” от действующих за рубежом бюро. Бюро обязательного страхования доводит до сведения граждан, что согласно статье 63.2.2 закона “Об обязательном страховании” владелец автотранспортного средства, зарегистрированного в Азербайджане, может получить “Зеленую карту”, заключив договор только с местными страховщиками, имеющими право действовать в системе “Зеленая карта”. Список этих компаний доступен на официальном сайте БОС и регулярно публикуется в официальных органах печати”,- сказал Р. Ахмедов.

По его словам, начата работа по интеграции систем страхования “Зеленой карты” Азербайджана и Турции: “После завершения процесса в электронной системе будет установлено наличие "Зеленой карты" у зарегистрированного в Азербайджане автомобиля при въезде на таможенные пункты Турции. То же самое с зарегистрированным в Турции автомобилем при прохождении таможенного контроля в Азербайджане. Это, в свою очередь, предотвратит въезд в страну транспортных средств с поддельным страховым свидетельством “Зеленой карты””.

Отмечено, что интеграция, осуществляемая по инициативе Бюро обязательного страхования между Азербайджаном и Турцией, является первым опытом в деятельности Совета международных бюро.