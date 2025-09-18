Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война
    Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 Лига чемпионов УЕФА российско-украинская война

    Азербайджан и страны ЦА обсудили сотрудничество с Пакистаном по морским перевозкам

    Инфраструктура
    • 18 сентября, 2025
    • 10:44
    Азербайджан и страны ЦА обсудили сотрудничество с Пакистаном по морским перевозкам

    Послы Азербайджана и стран Центральной Азии (ЦА) в Исламабаде обсудили с министром по морским делам Пакистана Мухаммадом Джунаид Анвар Чаудри развитие морских перевозок и портовой логистики.

    Об этом передает Report со ссылкой на туркменские.

    Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области морских перевозок и портовой логистики как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Участники подчеркнули, что расширение взаимодействия в данной сфере играет ключевую роль в укреплении региональной связности и устойчивого экономического роста.

    По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и договорились о регулярных контактах для обсуждения путей расширения сотрудничества в области транзитных и морских перевозок между странами региона.

    Пакистан Азербайджан Центральная Азия морские перевозки логистика

    Последние новости

    10:55

    Еврокомиссар Кос ознакомится с процессом разминирования в Агдаме

    Внешняя политика
    10:54
    Фото

    По случаю Дня национальной музыки деятели культуры посетили могилу Узеира Гаджибейли

    Искусство
    10:44

    Азербайджан и страны ЦА обсудили сотрудничество с Пакистаном по морским перевозкам

    Инфраструктура
    10:37

    Эксперт: Шуша превращается в дипломатическую арену Азербайджана

    Внешняя политика
    10:33

    Турецкий министр: С открытием Зангезурского коридора увеличится транзитная торговля

    Внешняя политика
    10:29

    Бакинский аэропорт рекомендует пассажирам заранее планировать поездки в дни F1

    Инфраструктура
    10:24
    Фото

    В Грузии совершено вооруженное нападение на автомобиль SOCAR

    Другие
    10:21

    Спецдокладчик ООН по судьям и адвокатам посетит Азербайджан

    Происшествия
    10:18

    В Баку горит дом

    Происшествия
    Лента новостей