Азербайджан и страны ЦА обсудили сотрудничество с Пакистаном по морским перевозкам

Послы Азербайджана и стран Центральной Азии (ЦА) в Исламабаде обсудили с министром по морским делам Пакистана Мухаммадом Джунаид Анвар Чаудри развитие морских перевозок и портовой логистики.

Об этом передает Report со ссылкой на туркменские.

Стороны обсудили вопросы развития сотрудничества в области морских перевозок и портовой логистики как на двусторонней, так и на многосторонней основе. Участники подчеркнули, что расширение взаимодействия в данной сфере играет ключевую роль в укреплении региональной связности и устойчивого экономического роста.

По итогам переговоров стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства и договорились о регулярных контактах для обсуждения путей расширения сотрудничества в области транзитных и морских перевозок между странами региона.