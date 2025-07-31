Баку и Вашингтон обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

18:48

Азербайджан и США обсудили развитие Среднего коридора и перспективы перевозок по этому маршруту.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети Facebook.

По его словам, этот вопрос обсуждался на его встрече с временной поверенной в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

"Мы обсудили развитие транспортной инфраструктуры, перспективы грузоперевозок по Среднему коридору, а также вопросы в сферах телекоммуникаций, кибербезопасности, искусственного интеллекта, подготовки кадров и будущего сотрудничества с американскими компаниями", - отметил министр.