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Баку и Вашингтон обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

Баку и Вашингтон обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору 18:48
Инфраструктура
31 июля 2025 г. 19:01
Баку и Вашингтон обсудили перспективы перевозок по Среднему коридору

Азербайджан и США обсудили развитие Среднего коридора и перспективы перевозок по этому маршруту.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в соцсети Facebook.

По его словам, этот вопрос обсуждался на его встрече с временной поверенной в делах США в Азербайджане Эми Карлон.

"Мы обсудили развитие транспортной инфраструктуры, перспективы грузоперевозок по Среднему коридору, а также вопросы в сферах телекоммуникаций, кибербезопасности, искусственного интеллекта, подготовки кадров и будущего сотрудничества с американскими компаниями", - отметил министр.

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Версия на английском языке Azerbaijan, US explore prospects for transportation via Middle Corridor
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan ABŞ ilə Orta Dəhliz üzərindən daşımaların perspektivlərini müzakirə edib

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