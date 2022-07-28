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Азербайджан и Россия обсудили совместную эксплуатацию реки Самур 

Азербайджан и Россия обсудили совместную эксплуатацию реки Самур  Состоялась 22-я встреча Совместной азербайджано-российской комиссии по разделению водных ресурсов трансграничной реки Самур, созданной в соответствии с "Соглашением между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о со
Инфраструктура
28 июля 2022 г. 13:05
Азербайджан и Россия обсудили совместную эксплуатацию реки Самур 

Состоялась 22-я встреча Совместной азербайджано-российской комиссии по разделению водных ресурсов трансграничной реки Самур, созданной в соответствии с "Соглашением между правительством Азербайджанской Республики и правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области эффективного использования и охраны водных ресурсов трансграничной реки Самур".

Об этом сообщает Report со ссылкой на ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Согласно информации, встреча состоялась в городе Гусар. В заседании, проведенном азербайджанской стороной под руководством сопредседателя комиссии, заместителя председателя акционерного общества Закира Гулиева, приняли участие сотрудники структуры Эльчин Мамедов, Эльхан Гусейнов и члены комиссии - представители Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства цифрового развития и транспорта, Министерства экологии и природных ресурсов, Государственной пограничной службы и исполнительной власти Гусарского района.

На встрече были рассмотрены вопросы распределения и мониторинга водных ресурсов реки Самур, совместной эксплуатации Самурского гидроузла и другие вопросы. По итогам обсуждений был подписан совместный протокол о будущих мероприятиях.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Rusiya Samur çayının və eyni adlı hidroqovşağın birgə istismarını müzakirə edib

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