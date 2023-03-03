Азербайджан и Польша обсудили сотрудничество в рамках Среднего коридора

Азербайджан и Польша провели переговоры о сотрудничестве в рамках Среднего коридора и изучении возможностей диверсификации существующих маршрутов, а также об использовании транспортных и транзитных возможностей двух стран.

Азербайджан и Польша провели переговоры о сотрудничестве в рамках Среднего коридора и изучении возможностей диверсификации существующих маршрутов, а также об использовании транспортных и транзитных возможностей двух стран.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта, обсуждения состоялись на втором заседании Азербайджано-польской рабочей группы по транспорту и логистике в Баку.

Заседание под председательством заместителя министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рахмана Гумметова и заместителя министра инфраструктуры Польши Анджея Биттеля было посвящено текущим вопросам сотрудничества в области транспорта и перспективам дальнейшего развития.

По итогам заседания был подписан протокол.