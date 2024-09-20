Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере гражданской авиации в преддверии COP29

19 сентября в Баку стартовала двухдневная встреча представителей ЗАО Azerbaijan Airlines с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

19 сентября в Баку стартовала двухдневная встреча представителей ЗАО Azerbaijan Airlines с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, цель встречи - обмен опытом, накопленным ОАЭ в процессе организации COP28 в Дубае, и расширение сотрудничества в сфере гражданской авиации.

Обмен опытом особенно актуален в преддверии проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Со стороны Азербайджана на встрече участвуют руководители и представители ЗАО Azerbaijan Airlines. В состав делегации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) входят представители руководящего состава Главного управления гражданской авиации ОАЭ (GCAA), аэропортов Дубая, компании Jetex, специализирующейся на частной авиации и VIP-обслуживании, а также аэронавигационной службы Дубая (DANS).

Встреча - важный этап в укреплении сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в вопросах устойчивого развития и изменения климата. Одним из важных аспектов мероприятия является ознакомление с передовой практикой ОАЭ по организации мероприятий мирового масштаба, что будет особо актуально при подготовке к проведению COP29.

Взаимодействие представителей авиационных отраслей Азербайджана и ОАЭ создает широкие условия для обмена инновационными решениями и практиками. В рамках встречи планируется обсуждение вопросов, связанных с логистикой, безопасностью полетов, управлением воздушным движением и повышением пассажирского комфорта. Также в центре внимания применение цифровых технологий в сфере авиации и повышение эффективности управления аэропортами.