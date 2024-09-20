О нас

Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере гражданской авиации в преддверии COP29

Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере гражданской авиации в преддверии COP29 19 сентября в Баку стартовала двухдневная встреча представителей ЗАО Azerbaijan Airlines с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).
Инфраструктура
20 сентября 2024 г. 10:08
Азербайджан и ОАЭ расширяют сотрудничество в сфере гражданской авиации в преддверии COP29

19 сентября в Баку стартовала двухдневная встреча представителей ЗАО Azerbaijan Airlines с делегацией Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

Как сообщает Report со ссылкой на AZAL, цель встречи - обмен опытом, накопленным ОАЭ в процессе организации COP28 в Дубае, и расширение сотрудничества в сфере гражданской авиации.

Обмен опытом особенно актуален в преддверии проведения в Баку 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата (COP29).

Со стороны Азербайджана на встрече участвуют руководители и представители ЗАО Azerbaijan Airlines. В состав делегации Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) входят представители руководящего состава Главного управления гражданской авиации ОАЭ (GCAA), аэропортов Дубая, компании Jetex, специализирующейся на частной авиации и VIP-обслуживании, а также аэронавигационной службы Дубая (DANS).

Встреча - важный этап в укреплении сотрудничества между Азербайджаном и ОАЭ в вопросах устойчивого развития и изменения климата. Одним из важных аспектов мероприятия является ознакомление с передовой практикой ОАЭ по организации мероприятий мирового масштаба, что будет особо актуально при подготовке к проведению COP29.

Взаимодействие представителей авиационных отраслей Азербайджана и ОАЭ создает широкие условия для обмена инновационными решениями и практиками. В рамках встречи планируется обсуждение вопросов, связанных с логистикой, безопасностью полетов, управлением воздушным движением и повышением пассажирского комфорта. Также в центре внимания применение цифровых технологий в сфере авиации и повышение эффективности управления аэропортами.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijan and UAE Strengthen Civil Aviation Cooperation Ahead of COP29
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və BƏƏ COP29-la əlaqədar mülki aviasiya sahəsində qarşılıqlı əməkdaşlığı genişləndirir

Экслюзивные новости

В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
В Азербайджане оценят устойчивость банковского сектора к изменению климата
17 сентября 2024 г. 19:29
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
Арестован бывший глава администрации Приморского бульвара
17 сентября 2024 г. 16:12
Айхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
ФотоАйхан Гаджизаде: Армения своей неконструктивной позицией проводит политику самоизоляции
17 сентября 2024 г. 12:23
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
Европа с 2020 года получила по TAP около 39 млрд кубометров азербайджанского газа 
16 сентября 2024 г. 12:33
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
В рамках COP29 Energy China проведет параллельное мероприятие
13 сентября 2024 г. 14:00
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Energy China: Экспорт зеленого водорода создаст значимые возможности для Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
13 сентября 2024 г. 12:26
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
TAP AG: Сентябрьские инфраструктурные работы не повлияют на объемы поставок газа по ТАР
12 сентября 2024 г. 10:39
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
Гезаль Зутова о поединке: Не смогла даже сдвинуть соперницу с места
11 сентября 2024 г. 15:29
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
Представитель ООН: Вопросы безопасности на COP29 решаются в тесной координации с госорганами Азербайджана
11 сентября 2024 г. 12:26
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
PPD: Партнерство с SOCAR укрепит наши позиции на предстоящий отопительный сезон
10 сентября 2024 г. 16:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi