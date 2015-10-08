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    ​Азербайджан и Молдова будут сотрудничать в сфере грузоперевозок

    Сегодня страны подписали соответствующий документ

    Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку подписан протокол Азербайджано-молдавской смешанной комиссии по обмену разрешений на грузоперевозки и другим вопросам международных автоперевозок.

    Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, протокол подписан начальником Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Эльнуром Абдуллаевым и начальником Службы международных связей Автомобильного агентства Молдовы Всеволодом Башканианом.

    В документе нашли отражение нынешнее состояние связей в сфере автотранспорта, будущие перспективы и развитие, а также вопросы использования разрешений в сфере грузоперевозок. 

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