​Азербайджан и Молдова будут сотрудничать в сфере грузоперевозок

Баку. 8 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку подписан протокол Азербайджано-молдавской смешанной комиссии по обмену разрешений на грузоперевозки и другим вопросам международных автоперевозок.

Как сообщили Report в Центре интеллектуального управления транспортом, протокол подписан начальником Государственной службы автомобильного транспорта министерства транспорта Эльнуром Абдуллаевым и начальником Службы международных связей Автомобильного агентства Молдовы Всеволодом Башканианом.

В документе нашли отражение нынешнее состояние связей в сфере автотранспорта, будущие перспективы и развитие, а также вопросы использования разрешений в сфере грузоперевозок.