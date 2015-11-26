​Азербайджан и Китай расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, находящийся с визитом в Китае в составе делегации азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, встретился с руководством "Китайских железных дорог".

Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО Надир Азмамедов, в ходе прошедших встреч Дж.Гурбанов рассказал о деятельности по реконструкции азербайджанских железных дорог, важности дальнейшего развития стартовавших 3 августа контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту через территории Азербайджана, Казахстана, Грузии, Турции, Китая, привлечения транзитных грузоперевозок по транспортным коридорам через территорию Азербайджана и затронул ряд других вопросов.

Затем китайская сторона проинформировала о деятельности "Китайских железных дорог", было подчеркнуто значение расширения двустороннего сотрудничества.