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    ​Азербайджан и Китай расширяют сотрудничество в железнодорожной сфере

    Глава ЗАО Азербайджанские железные дороги встретился с руководством Китайских железных дорог

    Баку. 26 ноября. REPORT.AZ/ Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов, находящийся с визитом в Китае в составе делегации азербайджано-китайской межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, встретился с руководством "Китайских железных дорог".

    Как сообщил Report пресс-секретарь ЗАО Надир Азмамедов, в ходе прошедших встреч Дж.Гурбанов рассказал о деятельности по реконструкции азербайджанских железных дорог, важности дальнейшего развития стартовавших 3 августа контейнерных перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту через территории Азербайджана, Казахстана, Грузии, Турции, Китая, привлечения транзитных грузоперевозок по транспортным коридорам через территорию Азербайджана и затронул ряд других вопросов.

    Затем китайская сторона проинформировала о деятельности "Китайских железных дорог", было подчеркнуто значение расширения двустороннего сотрудничества. 

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