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Азербайджан и Китай обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в области железных дорог

Азербайджан и Китай обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в области железных дорог В рамках визита в Китай мы встретились с председателем Государственного управления железных дорог Китая Лю Жэньфаном. Мы обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в области железных дорог между двумя странами.
Инфраструктура
24 сентября 2024 г. 08:42
Азербайджан и Китай обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в области железных дорог

В рамках визита в Китай мы встретились с председателем Государственного управления железных дорог Китая Лю Жэньфаном. Мы обсудили дальнейшее расширение сотрудничества в области железных дорог между двумя странами.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашад Набиев написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"В период с января по август 2024 года объем транзитных перевозок по железным дорогам между Азербайджаном и Китаем увеличился на 275 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Лю Жэньфан заявил о заинтересованности в участии в развитии Южного маршрута Среднего коридора Китая и присоединении к работе компании Middle Corridor Multimodal, созданной при совместном участии железных дорог Азербайджана, Казахстана и Грузии" - отметил министр.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanla Çin arasında dəmiryolunda əməkdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

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