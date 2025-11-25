Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Азербайджан и Казахстан обсудили производство локомотивов для АЖД

    В рамках заседания Совета по железнодорожному транспорту СНГ Азербайджан и Казахстан обсудили производство локомотивов на казахстанском заводе для нужд "Азербайджанских железных дорог" (АЖД).

    Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба "Казахстанских железных дорог" (КТЖ).

    "Глава КТЖ Талгат Алдыбергенов встретился с министром цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашадом Набиевым. Стороны обсудили вопросы увеличения объемов перевозок по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) и детали межправительственного соглашения о повышении его статуса. Также были обсуждены вопросы закупок у Азербайджана судов для перевозки грузов в Каспийском море, производства локомотивов на казахстанском заводе для нужд АЖД", - говорится в сообщении.

    Кроме того, состоялись переговоры с председателем АЖД Ровшаном Рустамовым, на которых обсуждались актуальные вопросы развития ТМТМ и укрепления взаимодействия в сфере мультимодальных перевозок.

    Лента новостей