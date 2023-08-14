Азербайджан и Казахстан обсудили Дорожную карту развития Транскаспийского транспортного маршрута

Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана представило Азербайджану проект актуализированной Дорожной карты по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который будет подписан участниками ТМТМ.

Министерство индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) Казахстана представило Азербайджану проект актуализированной Дорожной карты по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), который будет подписан участниками ТМТМ.

Как передает Report о ссылкой на сообщение министерства, документ разработан в рамках поручения премьер-министров Казахстана и Азербайджана по итогам июньской встречи.

Глава МИИР Марат Карабаев, возглавлявший большую казахстанскую делегацию, ознакомил министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева в ходе встречи в Баку с проектом Дорожной карты.

"В нем учтены рекомендации по комплексному развитию перевозок, отраженные в аналитическом отчете ЕБРР о транспортной связанности Европы и Центральной Азии", - говорится в сообщении.

Руководитель казахстанской делегации отметил успехи и достижения двух стран в развитии Транскаспийского международного транспортного маршрута. Также он подчеркнул, что расширение транзитного потенциала является приоритетной задачей в укреплении дружественных отношений прикаспийских государств.

В завершение встречи М. Карабаев выразил уверенность в укреплении взаимовыгодных отношений двух стран и пригласил коллегу принять участие в 26-й международной выставке TransLogistica Kazakhstan 2023 в Астане.

В казахстанскую делегацию вошли представители руководства Международной ассоциации ТМТМ, НК «Қазақстан темір жолы», морпортов Актау и Курык, крупных промышленных, добывающих и транспортно-логистических компаний республики.

Делегация посетила Бакинский международный торговый порт и припортовые станции, Бакинский судостроительный завод, Апшеронский логистический центр, Бакинской международный торговый морской порт "Говсан", станцию Баш-Алят, а также столичный железнодорожный вокзал, где министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана ознакомился с пассажирскими вагонами швейцарской компании Stadler.