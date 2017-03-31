Азербайджан и Иран приступают к строительству железной дороги Решт-Астара

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Азербайджан и Иран вскоре приступят к строительству железной дороги Решт-Астара. Как сообщает Report со ссылкой на агентство IRNA, об этом сказал журналистам президент Ирана Хасан Рухани в иранской провинции Гилян.

Коснувшись значения строительства железной дороги Решт-Астара, президент Ирана отметил, что во время своего недавнего визита в Москву обсудил с российскими официальными лицами проект международного транспортного коридора "Север-Юг".

По словам Х. Рухани, строительство железной дороги Казвин-Решт также находится на завершающем этапе, и ожидается, что она будет сдана в эксплуатацию в течение текущего иранского календарного года, который начался 20 марта.

Отметим, что Азербайджан планирует вложить 60 млн евро в развитие железнодорожных объектов в иранской Астаре для полноценной деятельности международного транспортного коридора "Север-Юг".

Железная дорога Казвин - Решт - Астара (Иран) - Астара (Азербайджан) является частью транспортного коридора "Север-Юг", который соединит Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе железные дороги Азербайджана, Ирана и России.

На первоначальном этапе по коридору планируются грузоперевозки в объеме 6 млн, в дальнейшем – 15-20 млн тонн в год. Грузы будут проходить по территории Индии и далее через Персидский залив, Иран, Азербайджан, Россию в направлении скандинавских стран и Северной Европы всего за 14 дней.