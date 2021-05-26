О нас
Report Georgia
Аудио новости

Азербайджан и Иран подпишут протокол по использованию ресурсами реки Араз

Азербайджан и Иран подпишут протокол по использованию ресурсами реки Араз Структура продолжает свою деятельность и после обретения Азербайджаном независимости
Инфраструктура
26 мая 2021 г. 16:31
Азербайджан и Иран подпишут протокол по использованию ресурсами реки Араз

В целях оперативного решения вопросов, связанных с совместным использованием водных и энергетических ресурсов реки Араз, в соответствии с соглашением между бывшими СССР и Ираном, была создана постоянно действующая азербайджано-иранская совместная комиссия.

Об этом сообщило ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Комиссия согласовала вопрос о ежегодном распределении водных ресурсов реки между двумя странами и использовании их на паритетной основе. Структура продолжает свою деятельность и после обретения Азербайджаном независимости. 24 мая на встрече совместной комиссии в формате видеоконференции состоялось обсуждение проекта протокола 50-го заседания.

31 мая состоится торжественное подписание протокола 50-го юбилейного заседания "Совместной азербайджано-иранской комиссии по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Azerbaijan, Iran to sign protocol on Araz River 
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan və İran Araz çayı ilə bağlı protokol imzalayacaq

Другие новости из категории

Электричка Баку-Сумгайыт будет работать 28 мая
Электричка Баку-Сумгайыт будет работать 28 мая
26 мая 2021 г. 16:36
Бакинский бульвар будет открыт на время Гран-при Азербайджана Формулы-1
Бакинский бульвар будет открыт на время Гран-при Азербайджана "Формулы-1"
26 мая 2021 г. 16:29
Пробки на таможенном посту Самур будут полностью устранены в ближайшие дни
Пробки на таможенном посту "Самур" будут полностью устранены в ближайшие дни
26 мая 2021 г. 15:23
В Баку временно изменится схема движения 23 маршрутных линий
В Баку временно изменится схема движения 23 маршрутных линий
26 мая 2021 г. 15:13
Автобусы №49 в Баку переходят на BakıKart
Автобусы №49 в Баку переходят на BakıKart
26 мая 2021 г. 12:42
Пассажироперевозки в районы будут осуществляться по специальным правилам
Пассажироперевозки в районы будут осуществляться по специальным правилам
25 мая 2021 г. 17:56
Silk Way West Airlines получила очередной сертификат IATA
Silk Way West Airlines получила очередной сертификат IATA
25 мая 2021 г. 15:37
Кабмин: метро и автобусы не будут работать по выходным
Кабмин: метро и автобусы не будут работать по выходным
25 мая 2021 г. 15:21
ADY Express начал сотрудничество с еще одним мировым лидером
ADY Express начал сотрудничество с еще одним мировым лидером
25 мая 2021 г. 12:41
В Баку возобновит работу метро
В Баку возобновит работу метро
25 мая 2021 г. 12:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi