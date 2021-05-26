Азербайджан и Иран подпишут протокол по использованию ресурсами реки Араз

Структура продолжает свою деятельность и после обретения Азербайджаном независимости

В целях оперативного решения вопросов, связанных с совместным использованием водных и энергетических ресурсов реки Араз, в соответствии с соглашением между бывшими СССР и Ираном, была создана постоянно действующая азербайджано-иранская совместная комиссия.

Об этом сообщило ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана".

Комиссия согласовала вопрос о ежегодном распределении водных ресурсов реки между двумя странами и использовании их на паритетной основе. Структура продолжает свою деятельность и после обретения Азербайджаном независимости. 24 мая на встрече совместной комиссии в формате видеоконференции состоялось обсуждение проекта протокола 50-го заседания.

31 мая состоится торжественное подписание протокола 50-го юбилейного заседания "Совместной азербайджано-иранской комиссии по использованию водных и энергетических ресурсов реки Араз".