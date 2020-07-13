Азербайджан и Иран обсуждают возобновление полетов

Азербайджан и Иран обсуждают возобновление полетов

Официальные лица Азербайджана и Ирана ведут переговоры о возобновлении полетов между двумя странами.

Об этом Report заявил посол Ирана в Азербайджане Джавад Джахангирзаде.

Он также напомнил, что, несмотря на пандемию коронавируса (COVID-19), движение транспорта через сухопутные границы Азербайджана и Ирана не прекращалось полностью.

"Между посольством и Оперативным штабом при Кабинете министров налажено очень плодотворное и тесное сотрудничество. Более 1 000 граждан Ирана, оставшихся в Азербайджане в период карантина, вернулись на родину в 6 этапов, а 160 граждан Азербайджана, оставшихся в Иране, авиарейсом Тегеран-Баку и через погранично-пропускные пункты в Астаре и Билясуваре. Посольство Азербайджана в Иране проявило большую активность в этом вопросе", - отметил он.