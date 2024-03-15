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Азербайджан и Иран обсудили восстановление Худаферинского моста

Азербайджан и Иран обсудили восстановление Худаферинского моста Азербайджан и Иран обсудили совместное восстановление Худаферинского моста.
Инфраструктура
15 марта 2024 г. 13:07
Азербайджан и Иран обсудили восстановление Худаферинского моста

Азербайджан и Иран обсудили совместное восстановление Худаферинского моста.

Как сообщает Report, об этом написал министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов на своей странице в соцсети "Х".

"В Тегеране у нас состоялась плодотворная встреча с министром энергетики Ирана Али Акбаром Мехрабианом в узком и расширенном составе по вопросам развития энергетического сотрудничества двух стран. В ходе встречи обсуждались реализация проектов строительства гидроузлов "Худаферин" и "Гыз Галасы", Ордубадской ГЭС, создание энергетического моста между Азербайджаном, Ираном и Россией, обмен и транзит электроэнергии, а также восстановление Худаферинского моста", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və İran tarixi Xudafərin körpüsünün bərpasını müzakirə edib

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