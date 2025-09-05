Азербайджан и ICAO обсудили проведение в стране международного мероприятия

Азербайджан обсудил с Международной организацией гражданской авиации (ICAO) возможность проведения в стране международного мероприятия ICAO в 2026 или 2027 году.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство цифрового развития и транспорта Азербайджана, обсуждения состоялись в ходе встречи азербайджанской делегации во главе с заместителем министра Эльмином Мамедовым с Генеральным секретарем ICAO Хуаном Карлосом Салазаром и региональным директором Бюро ICAO по Европе и Северной Атлантике Николасом Ралло в Берне.

Также обсуждены совместные проекты ICAO и Госагентства гражданской авиации Азербайджана, включая расширение сотрудничества в обучении и подготовке специалистов в сфере авиации. Подчеркнута важность развития кадрового потенциала в области безопасности полетов, авиационной безопасности и охраны окружающей среды, а также адаптации азербайджанских специалистов к требованиям ICAO.

Азербайджанская делегация проинформировала генсека о текущем статусе проекта "Зеленого аэропорта" в Аляте, отметив, что данный проект предполагает сотрудничество с ICAO в рамках национальных и глобальных целей устойчивого развития.