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Азербайджан и Грузия расширяют сотрудничество в области регистрации недвижимости

Азербайджан и Грузия расширяют сотрудничество в области регистрации недвижимости 12:26
Инфраструктура
7 июня 2023 г. 12:56
Азербайджан и Грузия расширяют сотрудничество в области регистрации недвижимости

Между Государственной службой по вопросам собственности (ГСВС) при Министерстве экономики и Национальным агентством по государственной регистрации при Министерстве юстиции Грузии подписан Меморандум о взаимопонимании в области регистрации и кадастра прав на недвижимое имущество.

Как сообщает Report со ссылкой на ГСВС, церемония подписания состоялась в рамках азербайджано-грузинского бизнес-форума в Тбилиси, посвященного 100-летию со дня рождения Общенационального лидера Гейдара Алиева.

Документ предполагает установление связей между соответствующими органами двух стран в области регистрации и кадастра недвижимости, расширение сотрудничества в этой сфере в будущем, обмен опытом в области законодательства.

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