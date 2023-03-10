Азербайджан и Грузия подписали договор о совместном использовании водохранилища Джандаргёль

Подписан договор о совместном использовании водохранилища Джандаргёль, расположенного на границе между Азербайджаном и Грузией.
Как сообщает Report, документ был подписан в рамках визита в Грузию представителей ОАО "Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана" во главе с заместителем председателя Закиром Гулиевым.
Визит состоялся по приглашению ООО "Мелиорация Грузии". В рамках визита был подписан соответствующий договор о совместном использовании водохранилища, а также состоялся осмотр оросительных систем Гардабани.