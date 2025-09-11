Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    Азербайджан и Германия обсудили "зеленые технологии" в сфере судоходства

    Инфраструктура
    • 11 сентября, 2025
    • 12:49
    Азербайджан и Германия обсудили зеленые технологии в сфере судоходства

    Азербайджан и Германия обсудили тенденции в сфере судоходства, включая цифровизацию и инновационные решения, "зеленые технологии", и оценили перспективы будущего сотрудничества в этих направлениях.

    Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO),  обсуждения велись на встрече представителей компании с управляющим директором и юристом немецкой "Unitron" Нико Хансом Зибертом, а также с делегацией Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты.

    Согласно информации, на встрече была представлена информация о флоте ASCO, направлениях деятельности и планах развития.

    Германия ASCO сотрудничество
    Azərbaycan ilə Almaniya gəmiçilik sahəsində "yaşıl texnologiya"lar üzrə müzakirələr aparıb

