Азербайджан и Германия обсудили "зеленые технологии" в сфере судоходства
Инфраструктура
- 11 сентября, 2025
- 12:49
Азербайджан и Германия обсудили тенденции в сфере судоходства, включая цифровизацию и инновационные решения, "зеленые технологии", и оценили перспективы будущего сотрудничества в этих направлениях.
Как сообщает Report со ссылкой на Азербайджанское каспийское морское пароходство (ASCO), обсуждения велись на встрече представителей компании с управляющим директором и юристом немецкой "Unitron" Нико Хансом Зибертом, а также с делегацией Германо-Азербайджанской внешнеторговой палаты.
Согласно информации, на встрече была представлена информация о флоте ASCO, направлениях деятельности и планах развития.
