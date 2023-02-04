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Азербайджан и Черногория подписали соглашение о воздушном сообщении

Азербайджан и Черногория подписали соглашение о воздушном сообщении 15:27
Инфраструктура
4 февраля 2023 г. 16:56
Азербайджан и Черногория подписали соглашение о воздушном сообщении

Азербайджан и Черногория подписали соглашение о воздушном сообщении.

Как сообщает Report, об этом министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев написал в Twitter.

Р.Набиев отметил, что сегодня в рамках визита в Азербайджан заместителя премьер-министра Черногории, министра капитальных инвестиций Эрвина Ибрагимовича между Азербайджаном и Черногорией подписано соглашение об авиасообщении.

Министр добавил, что соглашение упростит взаимные визиты граждан двух стран и окажет положительное влияние на развитие туристических и культурных связей между странами.

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Версия на английском языке Azerbaijan, Montenegro ink agreement on air communication
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