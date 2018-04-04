Азербайджан, Грузия и Украина учредят совместное предприятие

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Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Украина проявляет интерес к транспортным коридорам Азербайджана.

Об этом Report заявил руководитель торгово-экономической миссии посольства Украины в Азербайджане Сергей Николаевич Штелюк.

По его словам, одной из важнейших задач сотрудничества между двумя странами в транспортной сфере является скорейшая реализация проектов "Новый шелковый путь" и "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ) по линии "Восток–Запад", а также участие в развитии инициированного Азербайджаном транспортного коридора "Юг-Запад": "Украина, ввиду новейших тенденций в геополитической конъюнктуре и соответствующего развития международных транспортных коммуникаций, не замыкается исключительно в Черноморском бассейне, а выстраивает свою международную транспортную политику с учетом интегрального взаимодействия с Турцией, Грузией, Азербайджаном".

Руководитель миссии отметил, что в рамках реализации проектов ТМТМ и "Юг-Запад" в первом полугодии 2018 года стороны намерены заключить отдельные двусторонние соглашения об эксплуатации паромно-железнодорожного сообщения между Украиной, Грузией и Азербайджаном: "Сейчас стороны отрабатывают основные элементы соглашения о создании совместного предприятия по обслуживанию и эксплуатации паромно-железнодорожного сообщения между Украиной, Грузией и Азербайджаном".