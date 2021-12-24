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Азербайджан, Грузия и Иран открыли новый транзитный маршрут

Азербайджан, Грузия и Иран открыли новый транзитный маршрут В тестовом режиме запущен новый транспортный коридор через Иран, Азербайджан и Грузию, который соединит Персидский залив с Черным морем.
Инфраструктура
24 декабря 2021 г. 02:11
Азербайджан, Грузия и Иран открыли новый транзитный маршрут

В тестовом режиме запущен новый транспортный коридор через Иран, Азербайджан и Грузию, который соединит Персидский залив с Черным морем.

Об этом Report сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта.

"Колонна транспортных средств из трех стран отправится из Билясувара (Иран) в Азербайджан, затем в порты Грузии, далее в Болгарию, а потом по суше в другие страны Восточной Европы. Маршрут начался на юге Ирана от Персидского залива. Сегодня (вчера - ред.) пилотный груз прибыл в Азербайджан".

Запуск коридора нацелен на развитие экономических и транспортных связей и после завершения грузоперевозок в тестовом режиме будет проведено трехстороннее заседание по деталям данного вопроса и достигнута договоренность между сторонами по упрощению перевозок.

Отметим, что коридор имеет большое значение как для транзитных перевозок, так и для выхода на мировые рынки. Это укрепит позиции Азербайджана как главного инициатора и ведущей силы крупных транспортных и коммуникационных проектов в регионе, а также увеличит доходы от международных грузоперевозок. В результате стратегическое положение нашей страны будет еще более укреплено.

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Версия на азербайджанском языке İran, Azərbaycan və Gürcüstan arasında yeni tranzit marşrutu yaradılır

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