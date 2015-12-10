​Азербайджан готов отправлять 54 млн тонн грузов в год по Транскаспийскому транспортному маршруту

Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ 54 млн тонн грузов в год - таков потенциал Азербайджана по отправке в сторону Грузии и далее через Черное море в Украину и Европу - по Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил заместитель председателя ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Игбал Гусейнов в ходе международного форума "Соединяя Европу и Азию: новый взгляд на формирование системы трансконтинентальных маршрутов" в Одессе.

Он также отметил, что в запуске железной дороги Баку-Тбилиси-Карс нуждаются все участники проекта ТМТМ. "Переходить два моря, преодолевать две паромные переправы - это очень тяжело для груза, это весьма удорожает логистику", - подчеркнул он.

Со своей стороны президент компании TransCaucasusTerminals (дочерней структуры "Грузинской железной дороги" - Report) Леван Сулаберидзе сообщил, что на днях первый поезд, отправленный по ТМТМ, прибудет в Стамбул, конечную точку маршрута, а до нового года в путь отправится еще один состав.