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Азербайджан будет сотрудничать с Израилем в области опреснения морской воды

Азербайджан будет сотрудничать с Израилем в области опреснения морской воды Между Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана ОАО “Азерсу” и Национальным водным оператором Израиля компанией Mekorot Water Company подписан договор на оказание технических консультационных услуг в рамках проекта по опреснению морской воды
Инфраструктура
8 сентября 2023 г. 12:11
Азербайджан будет сотрудничать с Израилем в области опреснения морской воды

Между Государственным агентством водных ресурсов Азербайджана ОАО “Азерсу” и Национальным водным оператором Израиля компанией Mekorot Water Company подписан договор на оказание технической консультации в рамках проекта по опреснению морской воды.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство.

На встрече с представителями Mekorot Water Company председатель агентства Заур Микаилов проинформировал гостей о проделанной работе по реконструкции систем питьевого водоснабжения и водоотвода в Азербайджане, отметив, что при реализации проектов был использован опыт ведущих мировых компаний: “Согласно распоряжению президента от 12 апреля 2023 года, в целях улучшения водоснабжения города Баку и прилегающих территорий начата реализация пилотного проекта по производству питьевой воды путем опреснения морской. Особое значение имеет сотрудничество с израильскими компаниями в области переработки воды Каспийского моря”.

Председатель совета директоров израильской компании Амир Ланг заявил, что компания обеспечивает 90% спроса на питьевую воду в Израиле, при этом около 60% поставляемой потребителям воды получают путем опреснения морской.

На встрече состоялся подробный обмен мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества в секторе питьевого водоснабжения.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan to cooperate with Israel in desalination of seawater
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması sahəsində İsraillə əməkdaşlıq edəcək

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