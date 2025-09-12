Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение

    Азер Фараджов: Капремонт в районе Багировского моста завершен

    Инфраструктура
    • 12 сентября, 2025
    • 18:05
    Азер Фараджов: Капремонт в районе Багировского моста завершен

    Масштабные ремонтные работы на железнодорожной инфраструктуре на участке Баку-Кешля в районе, известном как "Багировский мост", завершены.

    Как сообщает Report, об этом заявил журналистам начальник отдела пассажирских перевозок "Азербайджанских железных дорог" (АЖД) Азер Фараджов.

    По его словам, в рамках ремонта проведены гидроизоляционные работы, установлены дренажные трубы, обновлен защитный слой, а также асфальтобетонный слой на автотрассе, уложены новые бордюры. 

    "Это еще больше повысило устойчивость инфраструктуры. Постоянные работы по реконструкции и ремонту в служебных зонах обеспечивают безопасную и комфортную доставку пассажиров", - добавил он.

    Отметим, что капитальный ремонт железнодорожной инфраструктуры в районе Багировского моста начался 6 августа текущего года. В связи с этим были внесены изменения в график движения поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железнодорожной линии и межрайонным направлениям.

    АЖД Багировский мост капремонт
    Azər Fərəcov: "Bağırov körpüsü" ərazisində əsaslı təmir işləri yekunlaşıb"

    Последние новости

    18:50

    Зеленский: Нам нужно еще "несколько Келлогов"

    Другие страны
    18:43

    Паралимпийская спортсменка укрепила позиции в борьбе за лицензию на Игры в Лос-Анджелесе

    Индивидуальные
    18:40

    Зеленский заявил, что американские ПВО точно заставят Россию прекратить войну

    Другие страны
    18:32

    Кюршат Зорлу: С запуском Зангезурского коридора регион станет важным центром стабильности

    Внешняя политика
    18:24

    В Грузии открылся крупнейший завод по розливу минеральной воды "Боржоми"

    В регионе
    18:19

    Мирзоян встретился со спецпредставителем Турции Сердаром Кылычем

    В регионе
    18:12
    Фото

    Туристические возможности Азербайджана представлены в Японии

    Туризм
    18:05

    Азер Фараджов: Капремонт в районе Багировского моста завершен

    Инфраструктура
    17:54

    Diario la R: Азербайджанская кухня поражает разнообразием первых блюд

    Туризм
    Лента новостей