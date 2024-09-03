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AZAL завершил обновление и ребрендинг программы лояльности

AZAL завершил обновление и ребрендинг программы лояльности Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL завершил полное обновление и ребрендинг программы лояльности AZAL Miles.
Инфраструктура
3 сентября 2024 г. 10:20
AZAL завершил обновление и ребрендинг программы лояльности

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL завершил полное обновление и ребрендинг программы лояльности AZAL Miles.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Отмечается, что одновременно с этим авиакомпания модернизировала личный кабинет клиентов, внедрив передовые технологии и цифровизацию сервиса. Эти изменения предоставляют уникальные возможности для пользователей.

Проекты по обновлению программы лояльности и модернизации личного кабинета являются частью более масштабной трансформации авиакомпании. Основная цель этих инициатив - повышение качества обслуживания и укрепление позиций AZAL на международном рынке.

Обновленный в рамках трансформации личный кабинет AZAL стал еще более удобным и функциональным. Благодаря цифровизации, пассажиры могут осуществлять все необходимые действия – от покупки авиабилетов, управления бронированием до управления милями – в онлайн-режиме. Инновационные решения, внедренные в личный кабинет, значительно упрощают взаимодействие с программой AZAL Miles и делают использование сервиса максимально комфортным и эффективным.

Новая версия программы лояльности AZAL Miles не только заменила предыдущую, но и значительно расширила функционал и привилегии, предложив клиентам возможности, которые ранее не были доступны.

Все аспекты программы были переработаны с учетом современных цифровых стандартов. Новый слоган программы More miles, more skies (Fürsətləri səmada tutun) подчеркивает ее статус как обновленной системы, ориентированной на потребности современных путешественников.

Ключевые обновления программы включают:

- Увеличение числа привилегий.

- Ускоренное накопление и использование миль.

- Упрощенный доступ к эксклюзивным предложениям.

- Введение двух новых статусов - Silver и Elite, дополняющих Classic, Gold и Platinum.

Основные преимущества для всех статусов программы:

- Выбор места в первых рядах или с дополнительным пространством.

- Бесплатный багаж.

- Бесплатный доступ в бизнес-зал.

- Ускоренное прохождение предполетных формальностей.

- Бесплатное повышение класса обслуживания.

- Изменение даты поощрительного авиабилета без штрафа.

- Приоритетная регистрация и посадка.

- Приоритетная перевозка багажа.

Основные нововведения AZAL Miles:

- Семейный аккаунт: объединение миль членов семьи на одном счете.

- Неограниченные поощрительные авиабилеты: без лимита на количество билетов, приобретаемых за мили.

- Передача миль: возможность передачи миль между участниками программы.

- Покупка миль: приобретение миль для себя или других.

- Покупка статусных баллов: возможность приобретения статусных баллов при выполнении определенных условий.

- Конвертация миль в статусные баллы: для расширения географии путешествий и получения дополнительных привилегий.

- Восстановление истекших миль: возможность восстановления миль при выполнении определенных условий.

- Программа также предлагает вознаграждения, включая "Приветственные" мили за первый полет, повышение статуса, а также мили в честь дня рождения.

В ходе изменений участникам были предоставлены следующие привилегии:

- Полетные мили всех участников продлены на 3 года, до августа 2027 года, независимо от срока их действия.

- Для начисления статусных баллов учитываются полеты за последние 20 месяцев, а не 12.

- Каждый участник, совершивший рейс после запуска новой программы, получит 300 "Приветственных" миль.

- Участники сохраняют или повышают свои статусы в зависимости от предыдущего уровня и количества рейсов: Gold сохраняет как минимум Silver, Platinum - как минимум Gold.

- Все участники предыдущих уровней Classic, Gold и Platinum могут повысить статус до Elite, в зависимости от количества совершенных рейсов.

- Присоединиться к программе может любой человек старше 18 лет, а также дети старше двух лет через одного из родителей.

Для получения дополнительной информации, включая ответы на часто задаваемые вопросы, посетите: www.azal.az/ru/azal-miles/discovery/faq.

Эти изменения подчеркивают, что модернизация личного кабинета и обновление программы AZAL Miles – это два различных, но взаимосвязанных проекта, направленных на улучшение сервиса и клиентского опыта в рамках общей стратегии трансформации авиакомпании.

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Версия на английском языке AZAL completes comprehensive update, rebranding of its Miles loyalty program
Версия на азербайджанском языке AZAL loyallıq proqramının yenilənməsini və rebrendinqini başa çatdırıb

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