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AZAL запустил SİMA İmza для онлайн-покупок авиабилетов в Нахчыван

AZAL запустил SİMA İmza для онлайн-покупок авиабилетов в Нахчыван Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с сегодняшнего дня внедряет цифровую подпись SİMA при онлайн-покупке авиабилетов по направлению Нахчыван.
Инфраструктура
1 октября 2024 г. 13:19
AZAL запустил SİMA İmza для онлайн-покупок авиабилетов в Нахчыван

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с сегодняшнего дня внедряет цифровую подпись SİMA при онлайн-покупке авиабилетов по направлению Нахчыван.

Об этом Report сообщили в пресс-службе AZAL.

Нововведение направлено на цифровизацию и повышение уровня прозрачности процесса приобретения билетов на данном маршруте.

Пассажиры, желающие приобрести авиабилеты через официальный интернет-сайт и мобильное приложение AZAL, могут сделать это только после подтверждения своей личности с помощью SİMA İmza. Данная система отвечает высоким стандартам безопасности, а все операции защищены современными технологическими решениями.

Для использования SİMA İmza сначала необходимо скачать приложение SİMA и зарегистрироваться в нем. Данный процесс займет всего несколько минут. После этого пассажиры могут легко и быстро приобретать билеты на рейсы по маршруту Баку–Нахчыван–Баку онлайн. Видеоинструкция по регистрации в приложении SIMA доступна по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=XWvnIORg1_E.

Весь процесс подтверждения личности полностью интегрирован в систему AZAL. При покупке билета на сайте пассажиры подтверждают свою личность, сканируя QR-код с помощью SİMA İmza. При приобретении авиабилета через мобильное приложение пассажиры переходят в приложение SİMA İmza и могут получить билет после завершения процесса. Эти меры способствуют увеличению онлайн-продаж билетов по направлению Нахчыван.

Стоит отметить, что при покупке авиабилетов для нескольких пассажиров достаточно, чтобы только один из них прошел процедуру подтверждения личности с помощью SİMA İmza.

Видеоинструкция по приобретению авиабилетов с помощью SİMA İmza доступна по данной ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=2xmF2wwrW2k.

Пассажирам, планирующим путешествие по направлению Нахчыван и желающим приобрести авиабилеты онлайн, рекомендуется заранее скачать приложение SİMA и зарегистрироваться в нем. Нововведение распространяется исключительно на граждан Азербайджана.

SİMA İmza – это усиленная цифровая подпись нового поколения, основанная на облачных технологиях распознавания лиц.

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Версия на английском языке AZAL applies SIMA Imza for online ticket purchases to Nakhchivan
Версия на азербайджанском языке AZAL Naxçıvana onlayn aviabilet alışında “SİMA İmza”nı tətbiq etdi

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