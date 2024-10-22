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AZAL запустил онлайн-услугу возврата авиабилетов

AZAL запустил онлайн-услугу возврата авиабилетов Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представил новую онлайн-услугу по возврату авиабилетов, которая доступна на официальном сайте или в мобильном приложении авиакомпании.
Инфраструктура
22 октября 2024 г. 17:31
AZAL запустил онлайн-услугу возврата авиабилетов

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL представил новую онлайн-услугу по возврату авиабилетов, которая доступна на официальном сайте или в мобильном приложении авиакомпании.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу AZAL, это очередной шаг авиакомпании в направлении цифровизации и повышения удобства для клиентов.

Новая услуга по возврату билетов предоставляет клиентам AZAL больше возможностей для самостоятельного управления бронированиями. Оформить возврат авиабилета можно, не выходя из дома, без необходимости посещения офисов или обращения в колцентр. Теперь пассажир может вернуть билет из любой точки мира, просто нажав кнопку "Возврат билета" в разделе "Мои бронирования". Возврат обрабатывается автоматически.

В зависимости от выбранного тарифа, клиенты могут оформить как полный, так и частичный возврат авиабилета. Это позволяет вернуть средства за отдельные сегменты путешествия. Например, если часть маршрута уже пройдена, пассажир может вернуть оставшуюся часть билета. Такая гибкость особенно важна для тех, чьи планы могут измениться в процессе путешествия.

Кроме того, услуга доступна как для одного, так и для нескольких пассажиров одновременно, что упрощает управление групповыми бронированиями. При этом, если в бронировании несколько пассажиров, можно выбрать конкретного для возврата средств.

Более подробную информацию о том, как пользоваться онлайн-возвратом на сайте www.azal.az и в мобильном приложении авиакомпании, можно найти по следующей ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=7Ph13ZPXiZU

Мобильное приложение AZAL доступно для скачивания по следующей ссылке: https://bit.ly/azal-app.

Все эти изменения направлены на создание максимально комфортного и современного сервиса для клиентов. Переход на цифровые сервисы открывает перед пассажирами новые возможности и делает взаимодействие с авиакомпанией проще и эффективнее.

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Версия на английском языке AZAL launches online ticket refund service
Версия на азербайджанском языке AZAL biletlərin onlayn geri qaytarılması xidmətini istifadəyə verib

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