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    AZAL за 8 месяцев перевез около 400 тыс. пассажиров в страны Центральной Азии

    Инфраструктура
    • 21 сентября, 2026
    • 16:41
    AZAL за 8 месяцев перевез около 400 тыс. пассажиров в страны Центральной Азии

    Azerbaijan Airlines (AZAL) расширяет маршрутную сеть в Центральной Азии на фоне укрепления связей Азербайджана со странами региона.

    Как сообщили Report в AZAL, после недавнего запуска рейсов в Шымкент, Атырау и Актобе авиакомпания соединяет Баку с 10 городами в четырех странах, выполняя 48 рейсов в неделю.

    С начала 2026 года этими рейсами воспользовались около 400 тыс. пассажиров - на 35% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

    Наиболее широкая география полетов AZAL в Центральной Азии представлена в Казахстане - авиакомпания выполняет 31 рейс в неделю в 6 городов страны. Полеты в Алматы, Астану и Актау осуществляются ежедневно, в Атырау - 4 раза в неделю, в Шымкент и Актобе - по 3 раза. Такое расписание дает пассажирам больше возможностей для планирования деловых поездок, отдыха и встреч с близкими.

    В Узбекистан авиакомпания выполняет ежедневные рейсы в Ташкент и два рейса в неделю в Самарканд. Региональную сеть дополняют полёты в Бишкек, Кыргызстан, и Душанбе, Таджикистан, - по четыре раза в неделю в каждом направлении.

    Маршруты из Центральной Азии также позволяют пассажирам путешествовать через Баку в Европу и по другим международным направлениям. С начала 2026 года 58 734 пассажира на этих маршрутах воспользовались стыковками в Баку, что подчёркивает растущую роль города как регионального транзитного узла.

    На сайте azal.az и в мобильном приложении AZAL пассажиры могут приобрести билеты, оплатить дополнительный багаж и выбрать места в салоне, а участие в программе лояльности AZAL Miles позволяет накапливать мили. Благодаря партнёрству с Uzum Bank пассажирам из Узбекистана также доступна оплата билетов картами HUMO и Uzcard.

    Пассажироперевозки ЗАО Азербайджанские авиалинии (AZAL) Центральная Азия
    AZAL 8 ayda Mərkəzi Asiya ölkələri üzrə 400 minə yaxın sərnişin daşıyıb
    AZAL transports nearly 400,000 passengers across Central Asian region

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