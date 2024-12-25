AZAL выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выразило соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи казахстанского города Актау.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выразило соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, в заявлении авиакомпании говорится:

"Сегодня для AZAL - чрезвычайно тяжелый и трагический день. Мы скорбим вместе с семьями и близкими пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 близ города Актау, и выражаем им глубокие соболезнования. Их боль - это наша боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".