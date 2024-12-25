О нас

AZAL выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе

AZAL выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выразило соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи казахстанского города Актау.
Инфраструктура
25 декабря 2024 г. 17:42
AZAL выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) выразило соболезнования в связи с катастрофой пассажирского самолета, выполнявшего рейс Баку-Грозный, вблизи казахстанского города Актау.

Как сообщает Report, в заявлении авиакомпании говорится:

"Сегодня для AZAL - чрезвычайно тяжелый и трагический день. Мы скорбим вместе с семьями и близкими пассажиров и членов экипажа, погибших в результате крушения самолета Embraer-190 близ города Актау, и выражаем им глубокие соболезнования. Их боль - это наша боль. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan Airlines expresses condolences regarding crash of its aircraft.
Версия на азербайджанском языке AZAL ona məxsus təyyarənin qəzaya uğraması ilə bağlı başsağlığı verib

Самое читаемое

Летевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
ВидеоЛетевший из Баку в Грозный самолет AZAL упал в Актау
25 декабря 2024 г. 11:11
В России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
ФотоВ России нашли пропавший несколько дней назад самолет Ан-2
22 декабря 2024 г. 06:48
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
В Московском регионе за сутки совершили более 10 поджогов и взрывов
22 декабря 2024 г. 04:50
В результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
ВидеоВ результате падения самолета AZAL в Актау выжили 12 человек
25 декабря 2024 г. 11:42
Минтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
ВидеоМинтранспорта РК: На борту потерпевшего крушение самолета AZAL находилось 37 граждан Азербайджана
25 декабря 2024 г. 12:01
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
Единственной в ЕС добывающей уран компании аннулировали разрешение
19 декабря 2024 г. 14:15
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
В Баку найдено тело 62-летнего гражданина Украины
25 декабря 2024 г. 10:33
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
Глава ЦРУ встретился с Зеленским в Украине
21 декабря 2024 г. 21:52
Пашинян сократил почти весь автопарк МИД Армении
Пашинян сократил почти весь автопарк МИД Армении
25 декабря 2024 г. 10:49
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi