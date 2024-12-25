AZAL: Выполнение рейсов Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено

18:18

Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено до завершения расследования причин крушения самолета AZAL недалеко от казахстанского Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В компании сообщили, что "полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию".

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.