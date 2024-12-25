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AZAL: Выполнение рейсов Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено

AZAL: Выполнение рейсов Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено 18:18
Инфраструктура
25 декабря 2024 г. 18:25
AZAL: Выполнение рейсов Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено

Выполнение рейсов авиакомпании Azerbaijan Airlines по маршрутам Баку-Грозный-Баку и Баку-Махачкала-Баку приостановлено до завершения расследования причин крушения самолета AZAL недалеко от казахстанского Актау.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В компании сообщили, что "полеты по остальным направлениям AZAL осуществляются согласно штатному расписанию".

Отметим, что 25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 67 человек, среди которых 42 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана. Согласно последней информации в авиакатастрофе выжили 32 человека. В Азербайджане в связи с инцидентом 26 декабря объявлен траур.

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Версия на английском языке AZAL suspends flights en route Baku-Grozny-Baku and Baku-Makhachkala-Baku
Версия на азербайджанском языке AZAL: Bakı-Qroznı-Bakı və Bakı-Mahaçqala-Bakı marşrutları üzrə reyslər dayandırılır

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