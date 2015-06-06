AZAL с сегодняшнего дня возобновляют рейсы из Нижнего Новгорода в Баку

Баку. 06 Июня. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) с 6 июня возобновит рейсы из Нижнего Новгорода в Баку.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба международного аэропорта "Стригино".

"Рейсы в столицу Азербайджана будут выполняться еженедельно по субботам на воздушном судне бразильского производства Embraer-190 в компоновке 106 кресел. Время в полете – 2 часа 40 минут", - говорится в сообщении.

Рейсы из Нижнего Новгорода будут прибывать в международный аэропорт Гейдар Алиев.

AZAL связывала Баку и Нижний Новгород в 2014 году.