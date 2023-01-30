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AZAL возобновляет рейсы в Барселону 

AZAL возобновляет рейсы в Барселону  Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) расширяет свою маршрутную сеть из Баку в Европу, возобновляя рейсы в Барселону. Об этом Report сообщили в AZAL.
Инфраструктура
30 января 2023 г. 20:52
AZAL возобновляет рейсы в Барселону 

Национальный авиаперевозчик Азербайджана (AZAL) расширяет свою маршрутную сеть из Баку в Европу, возобновляя рейсы в Барселону.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Первый рейс по маршруту Баку-Барселона-Баку будет выполнен 2 мая.

Барселона – второй по значимости город Испании и один из крупных туристических центров Европы. Барселона - это также город-курорт, знаменитый мягким климатом, морем и песчаными пляжами.

Полеты будут совершаться из Международного аэропорта Гейдар Алиев в Барселону и обратно дважды в неделю: по вторникам и воскресеньям.

Более подробно узнать о расписании полетов можно на официальном сайте авиакомпании - www.azal.az. Приобрести авиабилеты на рейсы можно также через мобильное приложение AZAL.

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Версия на азербайджанском языке AZAL Barselonaya reysləri bərpa edir

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