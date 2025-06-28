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AZAL возобновляет рейсы по маршруту Баку–Тель-Авив

AZAL возобновляет рейсы по маршруту Баку–Тель-Авив Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 28 июня возобновляет осуществление рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку.
Инфраструктура
28 июня 2025 г. 10:41
AZAL возобновляет рейсы по маршруту Баку–Тель-Авив

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 28 июня возобновляет осуществление рейсов по маршруту Баку - Тель-Авив - Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в AZAL.

Ранее рейсы были временно приостановлены в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран. В настоящее время ситуация стабилизировалась, что позволяет восстановить безопасное авиасообщение между Азербайджаном и Израилем.

Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении AZAL, в кассах авиакомпании, а также у аккредитованных агентств.

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Версия на английском языке AZAL to resume flights on Baku–Tel Aviv–Baku route
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Təl-Əviv reyslərini bərpa edir

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