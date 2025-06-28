AZAL возобновляет рейсы по маршруту Баку–Тель-Авив

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 28 июня возобновляет осуществление рейсов по маршруту Баку-Тель-Авив-Баку.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL с 28 июня возобновляет осуществление рейсов по маршруту Баку - Тель-Авив - Баку.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в AZAL.

Ранее рейсы были временно приостановлены в связи с напряженной обстановкой на Ближнем Востоке и закрытием воздушного пространства ряда стран. В настоящее время ситуация стабилизировалась, что позволяет восстановить безопасное авиасообщение между Азербайджаном и Израилем.

Авиабилеты доступны на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, в мобильном приложении AZAL, в кассах авиакомпании, а также у аккредитованных агентств.