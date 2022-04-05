AZAL возобновляет полеты в Италию

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» начнет выполнять рейсы по международному направлению Баку-Милан-Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», специальные рейсы по маршруту Баку - Милан и в обратном направлении будут выполняться с 21 мая по средам и субботам.
Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании
Регулярное авиасообщение между Азербайджаном и Италией было приостановлено на фоне пандемии.
К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.
Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Италию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну.
С правилами въезда в страну в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке:
С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке