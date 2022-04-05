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AZAL возобновляет полеты в Италию

AZAL возобновляет полеты в Италию Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» начнет выполнять рейсы по международному направлению Баку-Милан-Баку.
Инфраструктура
5 апреля 2022 г. 14:35
AZAL возобновляет полеты в Италию

Авиакомпания «Азербайджанские Авиалинии» начнет выполнять рейсы по международному направлению Баку-Милан-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии», специальные рейсы по маршруту Баку - Милан и в обратном направлении будут выполняться с 21 мая по средам и субботам.

Авиабилеты на эти и другие рейсы AZAL можно оформить на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, а также в аккредитованных агентствах авиаперевозчика.

Регулярное авиасообщение между Азербайджаном и Италией было приостановлено на фоне пандемии.

К перевозке на данных рейсах будут приниматься пассажиры, соответствующие обозначенным условиям перевозки и кому разрешен перелет в условиях действующих эпидемиологических ограничений.

Перед полетом всем пассажирам, планирующим отправиться в Италию, рекомендуется изучить правила и ограничения, действующие при въезде в эту страну.

С правилами въезда в страну в период пандемии можно ознакомиться на сайте авиакомпании по ссылке: https://www.azal.az/ru/information/covid-italy.

С информацией о правилах въезда в Азербайджан можно ознакомиться по ссылке https://www.azal.az/ru/information/covid-azerbaijan.

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Версия на английском языке AZAL to resume flights to Italy
Версия на азербайджанском языке AZAL İtaliyaya uçuşları bərpa edir

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