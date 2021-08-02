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AZAL: Воздушного коридора над Зангезуром пока не существует

AZAL: Воздушного коридора над Зангезуром пока не существует В ряде СМИ и в социальных сетях распространилось ложное сообщение об использовании Национальным авиаперевозчиком Азербайджана воздушного пространства над Зангезуром на маршруте Баку-Нахчыван, сообщает Report со ссылкой на AZAL.
Инфраструктура
2 августа 2021 г. 12:14
AZAL: Воздушного коридора над Зангезуром пока не существует

В ряде СМИ и в социальных сетях распространилось ложное сообщение об использовании Национальным авиаперевозчиком Азербайджана воздушного пространства над Зангезуром на маршруте Баку-Нахчыван, сообщает Report со ссылкой на AZAL.

"Азербайджанские авиалинии" официально сообщают о том, что воздушного коридора над Зангезуром пока не существует и никак не используется авиакомпаниями.

AZAL призывает СМИ не доверять непроверенной информации и обращаться только к официальным источникам.

"Азербайджанские авиалинии" оставляют за собой право обратиться в правоохранительные органы для расследования данных провокационных действий, а именно распространения заведомо ложной информации", - сказано в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке AZAL: "Zəngəzur üzərində hava dəhlizi hələlik mövcud deyil"

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