AZAL вошел в сотню лучших авиакомпаний мира за этот год

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) заняла 71-ое место в сотне самых лучших авиакомпаний мира за 2017 год.

Как сообщает Report, об этом говорится в рейтинге Skytrax.

Согласно рейтингу, Qatar Airways названа лучшей авиакомпанией в мире в текущем году. На втором месте расположилась Singapore Airlines, а на третьем - японская авиакомпания ANA. Также в пятерку лучших авиакомпаний вошли Emirates и Cathay Pacific.

Авиакомпания Turkish Airlines - на 12-ом месте рейтинга в этом году, российская авиакомпания Aeroflot - на 30-ом месте.

Напомним, за 2016 год эксперты признали Emirates лучшей авиакомпанией



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