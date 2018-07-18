AZAL вновь вошел в сотню лучших авиакомпаний мира

Баку. 18 июля. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) вновь вошло в рейтинг 100 лучших авиакомпаний мира и заняло 58-ю позицию.

Как сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, британское консалтинговое агентство Skytrax составило традиционную рейтинговую таблицу.

Помимо Азербайджана, среди стран СНГ в список вошли национальные авиаперевозчики России и Казахстана. "Аэрофлот" занял 23-е место, а Air Astana расположилась на 48-й позиции.

Лучшей авиакомпанией мира признана Singapore Airlines. За ней следуют Qatar Airways и японская ANA (All Nippon Airlines). "Турецкие авиалинии" стали 18-ми в списке.