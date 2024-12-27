AZAL в ближайшее время проинформирует о дальнейших рейсах в РФ

Флагман гражданской авиации Азербайджана AZAL в ближайшее время проинформирует общественность о судьбе дальнейших рейсов в города Российской Федерации.
Об этом Report сообщили в AZAL.
"В ближайшее время будет предоставлена более подробная информация о рейсах в направлении России", - заявили в авиакомпании.
Ранее самолет авиакомпании, выполнявший рейс J2-8717 по маршруту Баку-Минеральные Воды, был вынужден вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.
Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.