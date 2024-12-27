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AZAL в ближайшее время проинформирует о дальнейших рейсах в РФ

AZAL в ближайшее время проинформирует о дальнейших рейсах в РФ "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) в ближайшее предоставят подробную информацию о дальнейших рейсах в направлении России.
Инфраструктура
27 декабря 2024 г. 12:51
AZAL в ближайшее время проинформирует о дальнейших рейсах в РФ

Флагман гражданской авиации Азербайджана AZAL в ближайшее время проинформирует общественность о судьбе дальнейших рейсов в города Российской Федерации.

Об этом Report сообщили в AZAL.

"В ближайшее время будет предоставлена более подробная информация о рейсах в направлении России", - заявили в авиакомпании.

Ранее самолет авиакомпании, выполнявший рейс J2-8717 по маршруту Баку-Минеральные Воды, был вынужден вернуться в Международный аэропорт Гейдар Алиев из-за закрытия воздушного пространства над Махачкалой.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.

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Версия на английском языке Azerbaijan Airlines to provide updates on flights to Russia in near future
Версия на азербайджанском языке AZAL Rusiya istiqamətində həyata keçirilən uçuşlarla bağlı qərar qəbul edəcək

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