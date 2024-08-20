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AZAL: В аэропорту Нахчывана наблюдается значительное скопление людей

AZAL: В аэропорту Нахчывана наблюдается значительное скопление людей В настоящее время в международном аэропорту в Нахчыване наблюдается значительное скопление людей.
Инфраструктура
20 августа 2024 г. 17:21
AZAL: В аэропорту Нахчывана наблюдается значительное скопление людей

В настоящее время в международном аэропорту в Нахчыване наблюдается значительное скопление людей.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В связи с этим национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, несмотря на насыщенное расписание полетов в летний период, принимает все необходимые меры для перевозки пассажиров из Нахчывана в Баку.

Для решения данной ситуации AZAL отправит в Нахчыван дополнительные самолеты, что позволит ускорить процесс доставки пассажиров в Баку.

Следует отметить, что только за сегодняшний день, с учетом высокого спроса по этому маршруту, авиакомпания совершит 12 рейсов.

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Версия на азербайджанском языке AZAL: Naxçıvan aeroportunda ciddi sərnişin sıxlığı müşahidə edilir

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