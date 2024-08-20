AZAL: В аэропорту Нахчывана наблюдается значительное скопление людей

В настоящее время в международном аэропорту в Нахчыване наблюдается значительное скопление людей.
Об этом Report сообщили в пресс-службе ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).
В связи с этим национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL, несмотря на насыщенное расписание полетов в летний период, принимает все необходимые меры для перевозки пассажиров из Нахчывана в Баку.
Для решения данной ситуации AZAL отправит в Нахчыван дополнительные самолеты, что позволит ускорить процесс доставки пассажиров в Баку.
Следует отметить, что только за сегодняшний день, с учетом высокого спроса по этому маршруту, авиакомпания совершит 12 рейсов.