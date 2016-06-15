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    ​AZAL увеличивает количество авиарейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку

    Полеты в Пекин будут выполняться трижды в неделю

    Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) увеличивает количество прямых авиарейсов по маршруту Баку-Пекин-Баку.

    Как сообщили Report в Международном аэропорту Гейдара Алиева, начиная с 17 июня полеты в Пекин будут выполняться также по пятницам. Самолет будет отправляться из Баку в 19:35.

    Отметим, что в настоящее время по маршруту Баку-Пекин-Баку выполняются авиарейсы по вторникам и воскресеньям в 19:35 на самолетах типа Boeing-767.

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