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AZAL увеличит количество рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю

AZAL увеличит количество рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю С мая этого года ЗАО "Азербайджанские авиалинии” (AZAL) увеличит количество рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю.
Инфраструктура
29 марта 2022 г. 14:19
AZAL увеличит количество рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю

С мая этого года ЗАО "Азербайджанские авиалинии” (AZAL) увеличит количество рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю.

Об этом Report сообщили в AZAL.

В настоящее время рейсы в указанном направлении осуществляются 2 раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания принимает участие в международной выставке Средиземноморского туристического рынка (International Mediterranean Tourism market-IMTM 2022) в Тель - Авиве. IMTM является крупнейшей туристической выставкой в Восточном Средиземноморье. Здесь представлено более 60 стран.

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Версия на английском языке AZAL to increase number of flights to Tel Aviv 
Версия на азербайджанском языке AZAL Təl-Əvivə uçuşların sayını həftədə 5 dəfəyə çatdıracaq

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