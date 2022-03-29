AZAL увеличит количество рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю

С мая этого года ЗАО "Азербайджанские авиалинии” (AZAL) увеличит количество рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю.

С мая этого года ЗАО "Азербайджанские авиалинии” (AZAL) увеличит количество рейсов в Тель-Авив до 5 раз в неделю.

Об этом Report сообщили в AZAL.

В настоящее время рейсы в указанном направлении осуществляются 2 раза в неделю - по четвергам и воскресеньям.

Авиакомпания принимает участие в международной выставке Средиземноморского туристического рынка (International Mediterranean Tourism market-IMTM 2022) в Тель - Авиве. IMTM является крупнейшей туристической выставкой в Восточном Средиземноморье. Здесь представлено более 60 стран.