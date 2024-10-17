AZAL увеличит количество рейсов Баку-Пекин-Баку

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует увеличить количество рейсов Баку-Пекин-Баку.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) планирует увеличить количество рейсов Баку-Пекин-Баку.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

Отмечено, что президент ЗАО Azerbaijan Airlines (AZAL) Самир Рзаев встретился с Временным поверенным в делах Китая в Азербайджане Дин Тао.

На встрече были обсуждены вопросы развития авиасообщения между Азербайджаном и Китаем, а также отмечена положительная динамика роста пассажирского потока между двумя странами.

В ходе мероприятия было подчеркнуто, что на данный момент AZAL осуществляет рейсы по маршруту Баку-Пекин-Баку два раза в неделю. Однако, начиная с 2025 года, планируется доведение частоты полетов на этом маршруте до трех раз в неделю, что позволит удовлетворить растущий спрос на этом направлении.

Кроме того, стороны обсудили перспективы дальнейшего расширения географии полетов AZAL в Китай. Рассматривается возможность открытия рейсов в такие крупные города, как Гуанчжоу и Шанхай. Это также укрепит сотрудничество между странами и создаст дополнительные возможности для пассажиров.

Особое внимание было уделено роли Баку как важного транзитного узла между Китаем и Европой. Развитие авиасообщения будет способствовать не только увеличению туристического потока, но и усилению транзитной роли Азербайджана в международных пассажирских и грузовых перевозках.