AZAL увеличил число рейсов по маршруту Баку-Нахчыван в связи с праздником Гурбан

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL назначил дополнительные рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку с учетом возросшего пассажиропотока в период праздника Гурбан.
Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.
С 7 по 15 июня на этом направлении будет выполнен 121 рейс. Наибольшая нагрузка ожидается 9 июня, когда запланировано 20 рейсов. Это связано с возвращением граждан в Баку после праздничных выходных.
В остальные дни количество рейсов распределено следующим образом: 15 рейсов - 7 июня, 14 - 8 и 11 июня, 13 - 10 июня, по 12 рейсов - 12 и 13 июня, 10 - 14 июня и 11 рейсов - 15 июня.
В обычные дни по маршруту Баку-Нахчыван выполняется в среднем 8-9 рейсов в сутки.
Дополнительные рейсы организованы для того, чтобы пассажиры смогли навестить родных и близких в дни Гурбан байрамы. AZAL предпринимает все необходимые меры для стабильной и комфортной организации перевозок в этот период.
Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение, а также в кассах AZAL.