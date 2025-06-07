AZAL увеличил число рейсов по маршруту Баку-Нахчыван в связи с праздником Гурбан

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL назначил дополнительные рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку с учетом возросшего пассажиропотока в период праздника Гурбан.

Национальный авиаперевозчик Азербайджана AZAL назначил дополнительные рейсы по маршруту Баку-Нахчыван-Баку с учетом возросшего пассажиропотока в период праздника Гурбан.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL.

С 7 по 15 июня на этом направлении будет выполнен 121 рейс. Наибольшая нагрузка ожидается 9 июня, когда запланировано 20 рейсов. Это связано с возвращением граждан в Баку после праздничных выходных.

В остальные дни количество рейсов распределено следующим образом: 15 рейсов - 7 июня, 14 - 8 и 11 июня, 13 - 10 июня, по 12 рейсов - 12 и 13 июня, 10 - 14 июня и 11 рейсов - 15 июня.

В обычные дни по маршруту Баку-Нахчыван выполняется в среднем 8-9 рейсов в сутки.

Дополнительные рейсы организованы для того, чтобы пассажиры смогли навестить родных и близких в дни Гурбан байрамы. AZAL предпринимает все необходимые меры для стабильной и комфортной организации перевозок в этот период.

Приобрести авиабилеты можно на официальном сайте авиакомпании www.azal.az, через мобильное приложение, а также в кассах AZAL.