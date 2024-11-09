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AZAL совершил первый рейс из Баку на Мальдивы

AZAL совершил первый рейс из Баку на Мальдивы ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приступило к выполнению прямых полетов Баку-Мале-Баку.
Инфраструктура
9 ноября 2024 г. 16:49
AZAL совершил первый рейс из Баку на Мальдивы

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приступило к выполнению прямых полетов Баку-Мале-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО, первый рейс состоялся 9 ноября.

Самолет AZAL успешно приземлился в Международном аэропорту Велана в столице Мальдивских островов - Мале.

Пассажиров, а также летный экипаж AZAL тепло поприветствовали в аэропорту, надев на них традиционные венки, символизирующие гостеприимство и дружбу.

"Мы рады приступить к выполнению прямых регулярных рейсов из Баку в столицу Мальдивских островов - Мале. Это открывает новые возможности для туристов, желающих насладиться отдыхом в этом райском уголке. Азербайджанскому рынку давно требуются новые возможности для туризма в зимнем сезоне, а Мальдивы являются одним из самых востребованных направлений в мире", - сказал коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде.

Глава офиса по туризму Мальдивских островов (MMPRC) Ибрагим Шиури отметил: "Мы рады приветствовать AZAL на Мальдивах. Новый прямой рейс из Баку предоставляет путешественникам из Азербайджана замечательную возможность насладиться уникальной красотой и нетронутой природой островов".

"Запуск прямых рейсов AZAL из Баку представляет собой важную веху для международного аэропорта Велана. Этот маршрут создает уникальную связь между Центральной Азией и Мальдивами, обеспечивая удобное сообщение и открывая новые возможности для путешественников из Азербайджана, желающих исследовать и открыть для себя наши райские острова", - сказал Мохамед Михад, коммерческий директор Maldives Airports Company Limited.

Регулярные рейсы из Баку в столицу Мальдив выполняются дважды в неделю - по субботам и понедельникам.

Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте www.azal.az/ru/, через мобильное приложение авиакомпании, а также в кассах и у аккредитованных агентов AZAL.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAZAL Bakıdan Maldiv adalarına ilk uçuşunu həyata keçirib

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