AZAL совершил первый рейс из Баку на Мальдивы

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приступило к выполнению прямых полетов Баку-Мале-Баку.

ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) приступило к выполнению прямых полетов Баку-Мале-Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ЗАО, первый рейс состоялся 9 ноября.

Самолет AZAL успешно приземлился в Международном аэропорту Велана в столице Мальдивских островов - Мале.

Пассажиров, а также летный экипаж AZAL тепло поприветствовали в аэропорту, надев на них традиционные венки, символизирующие гостеприимство и дружбу.

"Мы рады приступить к выполнению прямых регулярных рейсов из Баку в столицу Мальдивских островов - Мале. Это открывает новые возможности для туристов, желающих насладиться отдыхом в этом райском уголке. Азербайджанскому рынку давно требуются новые возможности для туризма в зимнем сезоне, а Мальдивы являются одним из самых востребованных направлений в мире", - сказал коммерческий директор AZAL Джамиль Манизаде.

Глава офиса по туризму Мальдивских островов (MMPRC) Ибрагим Шиури отметил: "Мы рады приветствовать AZAL на Мальдивах. Новый прямой рейс из Баку предоставляет путешественникам из Азербайджана замечательную возможность насладиться уникальной красотой и нетронутой природой островов".

"Запуск прямых рейсов AZAL из Баку представляет собой важную веху для международного аэропорта Велана. Этот маршрут создает уникальную связь между Центральной Азией и Мальдивами, обеспечивая удобное сообщение и открывая новые возможности для путешественников из Азербайджана, желающих исследовать и открыть для себя наши райские острова", - сказал Мохамед Михад, коммерческий директор Maldives Airports Company Limited.

Регулярные рейсы из Баку в столицу Мальдив выполняются дважды в неделю - по субботам и понедельникам.