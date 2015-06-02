​АЗАЛ объявил скидки на авиарейс Баку-Актау

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (АЗАЛ) объявило новую скидочную акцию.

Как сообщили Report в авиакомпании, проводится скидочная акция на полеты в направлении Баку-Актау-Баку.

Цены на билеты в оба конца на рейс Баку-Актау-Баку составляют 222 евро (255 манатов), а на рейс Актау-Баку-Актау - 281 доллар (295 манатов).

Скидки действительны до 6 июня. Обмен или возврат авиабилетов не производится. "Mile-bal" по этим классам к счету не прибавляется. Максимальное пребывание - 1 месяц. В стоимость билета также входят все налоги и сборы.