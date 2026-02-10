AZAL рекомендует заранее приобретать авиабилеты в Нахчыван

В преддверии праздников Новруз и Рамазан, а также в период продолжительных выходных спрос на перевозки по маршруту Баку–Нахчыван–Баку традиционно возрастает.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL).

В этой связи Национальный авиаперевозчик рекомендует пассажирам, планирующим поездки в указанный период, заблаговременно приобретать авиабилеты.

В соответствии с действующим расписанием полетов, в преддверии праздничных и выходных дней по маршруту Баку – Нахчыван – Баку планируется выполнение от 8 до 10 регулярных рейсов в сутки (16–20 рейсов в обоих направлениях). При необходимости, с учетом пассажирского спроса, предусматривается дальнейшее увеличение количества рейсов. Таким образом, при планировании полетов приоритетное внимание уделяется обеспечению регулярного и бесперебойного авиасообщения по направлению Нахчыван.

Отметим, что деятельность гражданской авиации осуществляется в рамках утвержденного плана полетных операций. Данный план включает формирование расписания рейсов, подготовку воздушных судов к полетам, проведение обязательных технических и операционных проверок, а также другие меры, направленные на обеспечение безопасности перевозок и высокого качества обслуживания. В этой связи пассажирам рекомендуется заблаговременно планировать свои поездки, что позволяет учитывать пассажирский спрос и обеспечивать эффективную организацию авиаперевозок.

Авиабилеты доступны для приобретения на официальном сайте авиакомпании azal.az, через мобильное приложение AZAL, а также в кассах авиакомпании.