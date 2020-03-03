AZAL проводит дезинфекцию объектов

ЗАО "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL) для предотвращения распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ежедневно проводит дезинфекцию всех объектов гражданской авиации.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AZAL

В частности, авиакомпаниями AZAL и Buta Airways предпринимаются следующие меры:

- после выполнения рейсов производится обработка самолетов высокоэффективными дезинфицирующими жидкостями;

- все самолеты авиакомпаний AZAL и Buta Airways оснащены универсальными профилактическими комплектами, защитными масками и дезинфицирующими средствами;

- на воздушных судах периодически заменяются воздушные HEPA-фильтры.

- с летным составом проводятся тренинги по действию на воздушном судне при выявлении на борту пассажира с подозрением на коронавирусную инфекцию.

В Международном аэропорту Гейдар Алиев создан оперативный штаб и открыта круглосуточная горячая линия: (+994 12) 497 85 89, куда можно обращаться по всем вопросам, связанным с внесением изменений в расписание рейсов и другие авиационные процедуры.